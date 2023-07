L'ERC TranslAtWar recrute 1 doctorant·e supplémentaire (Nantes)

Dans le cadre du programme ERC TranslAtWar (sous la direction de Christine Lombez), 3 postes de doctorants ont déjà été publiés et feront l'objet de recrutement à l'automne 2023.

Un nouveau poste s'ouvre et le sujet d'étude est la traduction littéraire, les traducteurs et les pratiques éditoriales en Italie durant la Seconde Guerre Mondiale.



Débuté en janvier 2023, le programme TranslAtWar est un projet européen d'une durée de cinq ans financé par le programme de recherche et d'innovation Horizon Europe de l'Union Européenne. Il regroupe 8 pays différents et est coordonné par Nantes Université.

Pour en savoir plus sur ce programme passionnant, veuillez consulter le site internet de l'ERC TranslAtWar : https://www.translatwar-erc.eu/

Vous souhaitez rejoindre l'équipe internationale TranslAtWar ?

Consultez la fiche de poste disponible sur le site du programme et n'hésitez pas à contacter l'adresse email translatwar@univ-nantes.fr pour plus d'informations.