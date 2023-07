Europe, n° 1127 : Jude Stéfan – Maurice Chappaz

Adepte d’un « festoyant français », Jude Stéfan a exploré le côté noir du lyrisme. Héritier de voix anciennes et toujours vives, de Catulle à François Villon et aux grands baroques, c’est dans une langue d’une extraordinaire invention qu’il a glorifié l’éros qui lutte contre la mort par caresses et plaisirs.

Maurice Chappaz, savoureux poète suisse de notre temps, nous enchante par l’étendue de ses registres, du murmure à l’imprécation, des accents carnavalesques à une ampleur lyrique célébrant la vie jusque dans ses désillusions.

