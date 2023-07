Revue d'histoire du protestantisme n° 8, 2-3 : "Pouvoirs et institutions dans les protestantismes européens (vers 1840 - vers 1900)"

SOMMAIRE

Articles

Pouvoirs et institutions dans les protestantismes européens (vers 1840 vers 1900)

P. HARISMENDY, « Le gouvernement des Églises dans l’Europe protestante au XIXe siècle : un moyen efficace d’arbitrer les dilemmes ? »

Le monopole réagencé des Églises-Peuple

E. SIDENVALL, « Un luthéranisme en transition : Suède, 1840-1900 »

P. MARKKOLA, « Le luthéranisme en Finlande : entre religion d’État et Église du Peuple »

S. BARAL, « Devenir italienne : l’Église évangélique vaudoise de la Restauration à la Belle Époque »

Acteurs et dramaturgie de la scène ecclésiologique

M. FRIEDRICH, « Power, Institutions and Factions in German Protestantism »

B. REYMOND, « Déchirures ecclésiastiques dans le Canton de Vaud au XIXe siècle »

T.-E. KRIJGER, « The Reformation that Failed to Occur: Liberal Protestantism as an Organised Movement in the Netherlands (c. 1860 c. 1920) »

Libertés religieuses et incidences organisationnelles

K. E. LARSEN, « Freedom of Religion but with Exceptions. Opportunities and Difficulties for non-Lutherans in Denmark, 1840-1900 »

S. SCHOLL, « Sortir du calvinisme d’État au XIXe siècle : les clivages genevois »

G. LLOYD, « Forces et faiblesses du protestantisme gallois (1840-1900) »

H. LANUSSE-CAZALÉ, « Le contrôle de la chaire par les institutions représentatives dans les Églises protestantes du Sud aquitain (vers 1840 vers 1905) »

Par où se réajustent les normes

J. BECKER, « Hiérarchie et obéissance dans les missions protestantes allemandes au XIXe siècle : le cas de la Mission de Bâle en Inde (1830-1870) »

C. GROSSE, « Une polémique en sourdine : l’introduction d’une liturgie funèbre dans les Églises réformées francophones au XIXe siècle »

P.-Y. KIRSCHLEGER, « Les évangéliques de Provence et Bas-Languedoc, pionniers de la réorganisation synodale en France (1879-1896) »

M. MAZET, « Les débats dans les synodes réformés particuliers des 17e, 18e et 19e circonscriptions (Basse Ardèche, Haute Ardèche Haute Loire et Drôme) entre 1879 et 1905 »

Assemblée Générale

I. SABATIER, « Rapport moral annuel pour l’année 2022 »

Comptes rendus.