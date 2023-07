La littérature à l'âge du néo-capitalisme

La cause est entendue : qu'on s'attache aux textes comme terrain d’exploration éthique, ou à leur capacité d’ouvrir les yeux aux lecteurs et lectrices sur des réalités cachées, ou encore à leur façon de construire des contre-récits au storytelling ambiant, la littérature est une affaire politique. Mais qu’est-ce à dire ?

L'essai de Justine Huppe qui paraîtra au creux de l'été sous le titre La Littérature embarquée (Amsterdam éd.) voudrait clarifier la question. S’appuyant sur des œuvres récentes et prenant pour prétexte le mot de Pascal ("Cela n’est pas volontaire, vous êtes embarqué"), il arrime tout texte littéraire aux situations et aux rapports de force dans lesquels il est pris jusqu’au cou : c’est la littérature embarquée. Il s’emploie à décrire les conditions économiques et sociales qui stimulent et contraignent la littérature française contemporaine, entre sentiment d’impuissance et récupérations néolibérales. Enfin, il esquisse une proposition théorique fondée sur la condition des auteurs en tant que producteurs.

Rappelons les précédents ouvrages co-dirigés par Justine Huppe : la livraison de L'esprit créateur, "Poétiques de l'émeute" (avec Julien Jeusette) et Réarmements critiques dans la littérature française contemporaine (avec Jean-Pierre Bertrand et Frédéric Claisse), dont on peut déjà lire le compte rendu dans Acta fabula : Renouveau de la critique sociale dans la littérature française contemporaine, par Adrien Gautier.