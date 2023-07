Alain Vaillant, L'Histoire littéraire (2e éd.)

L'histoire littéraire est en plein renouveau. Cet ouvrage en offre la première synthèse générale. Il se confronte aux grandes notions que rencontre toute théorie littéraire (la littérarité, l'auteur, le genre, le lecteur, la mimésis, etc.) et présente les voies les plus récentes de la recherche.

Il est aussi un essai d'interprétation original, dont l'orientation est résolument pluridisciplinaire. Considérant la littérature comme un système culturel parmi d'autres, l'histoire littéraire entre en résonance avec l'anthropologie et la sociologie ; se définissant elle-même comme histoire de la communication littéraire, elle croise l'histoire culturelle et la médiologie ; visant à édifier une poétique historique des formes littéraires, elle porte la même attention aux inventions et aux pratiques esthétiques que l'histoire de l'art.

Au fil des chapitres, l'ouvrage esquisse enfin une interprétation historique globale des grandes phases de la littérature française et, de façon plus précise, des bouleversements majeurs (esthétiques et institutionnels) qu'elle a connus de la Révolution jusqu'au XXIe siècle.

Sommaire

Brève histoire de l'histoire littéraire.

Les origines de l'histoire littéraire.

Histoire littéraire et traditions nationales.

La protohistoire française de l'histoire littéraire.

L'héritage lansonien et ses contestations.



L'épistémologie de l'histoire littéraire.

Indéfinissable littérature.

La périodisation littéraire.

Le genre littéraire.

La littérature et le monde.

Les auteurs et leurs oeuvres.

Public et lecteurs.



Histoire de la communication littéraire.

Institution, système, champ.

Le système littéraire.

La communication littéraire.

Typologie des systèmes littéraires.



Histoire littéraire et poétique historique.

Romantisme, modernité et crise de la littérature.

Poétique historique de la subjectivation.

La littérature nationalisée.

Épilogue : Qu'est-ce donc que la littérature ?