Interstudia, n° 33 : "Archéologie discursive du pouvoir"

Archéologie discursive du pouvoir

Responsables du numéro : Simina Mastacan, Cătălina Bălinișteanu-Furdu

Ce numéro de la revue Interstudia est dédié à une réflexion (renouvelée) concernant les formes et les modalités à travers lesquelles le discours se fait le miroir d’une certaine forme de pouvoir. Les changements actuels au niveau des formes de communication et d’expression contemporaines, accompagnant constamment les modifications sur la scène socio-politique, nous interpellent de nouveau. Plus que jamais, on se trouve dans l’impératif de réfléchir sur la parole comme forme d’influence, d’action et de pouvoir.

Obtenir une légitimité, une autorité discursive, c’est être (auto)investi, symboliquement, d’une certaine forme de pouvoir. Quel que soit le champ disciplinaire visé par les signataires des articles (littéraire, politique, religieux, publicitaire), ou la perspective de recherche adoptée, l’empreinte du pouvoir est omniprésente dans la propagation des discours institutionnels, idéologiques ou dans la constitution et la négociation des relations du discours. En effet, comme le témoigne les contributions retenues dans ce numéro, les marqueurs discursifs du pouvoir sont à chercher dans les actes de langage proférés, à travers l’implicite et l’esthétique de la création littéraire, articulant les stratégies argumentatives mises en œuvre par les journalistes et les politiciens. Ils rythment les chansons engagées et se donnent à déchiffrer dans les images et les codes non-verbaux.

Tous les auteurs se sont astreints à dégager quelques facettes contemporaines d’un discours polyphonique, multimodal, où les voix des acteurs qui y participent s’entremêlent et qui devient d’autant plus efficace si ses ressorts sont invisibles ou dissimulés. — Simina Mastacan

Table des matières

AVANT-PROPOS



Gilles Gauthier

Le pouvoir des actes de discours

Simon Calenge

La destitution d’autorité : une herméneutique de la prise de parole

Felicia Dumas

Autorité et pouvoir dans le discours théologique orthodoxe en langue française

Mostafa Laghzioui

L’ironie dans le discours populiste au Maroc

Kamal Chaaibat

Le traitement médiatique du discours royal au Maroc. Approche argumentative d’un discours en contexte de crise

Mahamadou Hassane Cisse

La construction de l’image de soi dans le discours d’investiture de S.E.M. Alassane Bala Sakande, P.A.N. du Burkina Faso, VIIe législature

Hassiba Chaibi

La chanson engagée : du poétique à l’argumentatif

Cătălina Bălinișteanu-Furdu

Masking masculinity: Lady Macbeth and power

Omer Takam

Le pouvoir de l’être et l’être de pouvoir. La discursivité de l’acte de langage en acte de pouvoir dans Antonia de George Sand

VARIA



Luminiţa Diaconu

Emotions feintes, émotions éprouvées, émotions mises en récit

Maricela Strungariu

Enfance de Nathalie Sarraute : vers une nouvelle écriture du Moi

Valentin-Cezar Teodorescu

Facétie et enjeux comiques dans la première modernité

Saša Simović, Marija Mijušković

Recounting the story of the Nebraskan prairie: The pioneer's perspective of sentiment and perseverance

COMPTES RENDUS