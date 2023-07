Recherches Germaniques, hors-série n° 18, 2023 : "Identités littéraires franco-allemandes / Deutsch-französische Schriftstelleridentitäten"

Identités littéraires franco-allemandes / Deutsch-französische Schriftstelleridentitäten

Recherches Germaniques, hors-série n° 18, 2023

Numéro dirigé par / Herausgegeben von

Maryse Staiber, Pr émérite, Université de Strasbourg, UR 1341, Mondes germaniques et nord-européens

Dirk Weissmann, Pr, Université Toulouse Jean-Jaurès, Centre de Recherches et d’Études Germaniques, CREG

Sommaire :

Maryse Staiber et Dirk WeissmannAvant-propos/Vorwort [Texte intégral]

Vera Gandelman-TerekhovL’itinéraire d’Adelbert von Chamisso : de l’hybride à l’universel [Texte intégral]Adelbert von Chamissos Lebensweg: vom Hybriden zum UniversellenAdelbert von Chamisso: A Journey from Hybridity to Universality

Robert Krause„Tout à fait naturalisé“: Heines literarische Einbürgerung [Texte intégral]« Tout à fait naturalisé » : la naturalisation littéraire de Heine“Tout à fait naturalisé”: Heine’s literary naturalisation

Áine McGillicuddyBetween France and Germany: René Schickele and “Geistiges Elsässertum” [Texte intégral]Entre l’Allemagne et la France : René Schickele et le « geistiges Elsässertum »Zwischen Deutschland und Frankreich: René Schickele und das „geistige Elsässertum“

Frédéric TeinturierL’identité littéraire franco-allemande de Heinrich Mann : entre projection de soi et réalité [Texte intégral]Heinrich Manns deutsch-französische Schriftstelleridentität: zwischen Selbstprojektion und RealitätHeinrich Mann’s Franco-German literary identity: between self-projection and reality

Lucien CalviéHeine, écrivain français putatif ? [Texte intégral]Heine, ein putativer französischer Schriftsteller?

Esa Christine HartmannDichten in zwei Sprachen: Rilkes literarische Zweisprachigkeit aus textgenetischer Sicht [Texte intégral]Écrire en deux langues : le bilinguisme littéraire de Rilke dans une perspective de génétique textuelleWriting in Two Languages: A Genetic Approach to Rilke’s Poetic Bilinguism

Hélène ThiérardRaoul Hausmann ou la subversion des identités nationales [Texte intégral]Bilinguisme d’écriture, auto-traduction et poétique plurilingueRaoul Hausmann oder die Subversion nationaler Identitäten: Zweisprachiges Schreiben, Selbstübersetzung und mehrsprachige PoetikRaoul Hausmann or the Subversion of National Iidentities: Bilingual Writing, Self-Translation and Multilingual Poetics

Daniel KazmaierLangue croisée – Walter Benjamins Erinnerungsarbeit zwischen Hören und Sehen, Paris und Berlin [Texte intégral]Langue croisée – Le travail de mémoire de Walter Benjamin entre Paris et BerlinLangue croisée—Walter Benjamin’s memory work between Paris and Berlin

Sofia Cumming„Fiber der Gegenwart“. Walter Benjamins Frankreich [Texte intégral]« Fil du présent », la France de Walter Benjamin “A Strand of the present”, Walter Benjamin’s France

Emmanuelle Aurenche-BeauAnnette, ein Heldinnenepos d’Anne Weber [Texte intégral]Une vie française, une écrivaine allemande, une forme universelleAnnette, ein Heldinnenepos von Anne Weber. Ein französisches Leben, eine deutsche Schriftstellerin, eine universelle FormAnnette, ein Heldinnenepos by Anne Weber. A French life, a German writer, a universal form