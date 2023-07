Dialectologue-rédacteur au Glossaire des patois de la Suisse romande (Neuchâtel)

Un poste de Rédacteur-trice à temps partiel est à pourvoir au Glossaire des patois de la Suisse romande de l’Université de Neuchâtel. Le Glossaire des patois de la Suisse romande (GPSR), établi à Neuchâtel, est l'un des quatre Vocabulaires nationaux de la Confédération suisse. Tout comme ses confrères alémanique, grison et tessinois, il a pour mission de documenter le plus complètement possible les patois de son domaine linguistique, d'en faire l'analyse lexicologique et de rendre celle-ci accessible au public et au monde scientifique sous la forme d'un dictionnaire dialectal de grande ampleur.

Description du poste

Vous rédigerez des articles du Glossaire des patois de la Suisse romande ; déchiffrerez des matériaux d’enquêtes, ce qui comprend l’interprétation phonétique des données graphiques, l’interprétation sémantique des données ; effectuerez des recherches en histoire de la langue, en étymologie, en histoire des techniques et des institutions.

La fonction de rédacteur au GPSR est très spécialisée, et demande une longue formation ; nous considérons que celle-ci dure au moins deux ans.

Profil souhaité

Vous êtes titulaire d’un doctorat ès lettres ou sciences humaines, éventuellement d’un master ès lettres ou sciences humaines avec thèse de doctorat en voie d’achèvement, spécialiste en dialectologie ou en linguistique française diachronique. Vous avez d’excellentes connaissances du

français. Une bonne compréhension de l’allemand écrit serait un atout.

Entrée en fonction : le 1er octobre 2023 ou à convenir.

Durée du contrat : vous serez engagé-e pour une durée déterminée de deux ans qui correspond à une période de formation. Durant ces deux ans, le taux de travail sera de 80%. En cas de formation achevée avec succès, votre engagement sera alors transformé en contrat à durée indéterminée. Le taux d’emploi sera alors de 60%.

Candidature avant le 15 août 2023 auprès de gpsr@unine.ch