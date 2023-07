Kenneth Goldsmith compte sans aucun doute parmi les plus importants théoriciens, artistes et poètes contemporains. Son approche de la textualité numérique a transformé en grande partie les champs des études littéraires, artistiques et médiatiques. En 1996, il crée Ubuweb, l’archive fondamentale de la littérature, du cinéma et de la musique d’avant-garde et expérimentale des XXe et XXIe siècles ; un projet qu’il raconte dans Patrimoine pirate. Archives, circulations et polémiques artistiques à l’âge numérique (JBE Books). Si le livre original est déjà une référence pour le monde académique et artistique anglo-saxon, sa traduction par Lionel Ruffel et Stéphane Vanderhaeghe constitue une contribution majeure au champ universitaire francophone, tout en s’adressant aux amateurs d’art et au public général des essais contemporains, comme le montre Yves Citton dans la préface qu'il donne à cette édition française.