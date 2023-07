Une pirate chinoise, une bagnarde vietnamienne, une marquise française, une catcheuse mexicaine, des adultères italiennes, des «sorcières» ghanéennes… Qu’elles soient tueuses, gangsters, militantes, dérogeant aux bonnes mœurs ou aux normes sociales, les femmes qui font l’objet de ce livre ont été déresponsabilisées, traitées de folles, sexualisées ou encore invisibilisées. Ainsi, Jacoba Félicie, soignante renommée du XIVe siècle, a été interdite d’exercer à cause de son genre. L’Afro-américaine Lucy Hicks Anderson n’a pas été envoyée en prison pour les bars clandestins qu’elle gérait, mais à cause de sa transidentité. Quant aux sœurs Kumari, deux Indiennes «intouchables» condamnées à la place de leur frère, c’est de justesse qu’elles finissent par échapper à leur sanction : le viol. Sous le titre Foutues pour foutues, un ouvrage collectif vient raconter l’histoire de ces femmes, en illustrant, au fil du temps et en différents endroits du monde, la géométrie variable de la justice en fonction du genre.