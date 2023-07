Antony Mckenna et Gianluca Mori (dir.). Philosophie et scepticisme de Montaigne à Hume. Mélanges en l'honneur de Gianni Paganini

Paris, Honoré Champion, coll. "Libre pensée et littérature clandestine", 2023

Les essais rassemblés dans ce volume se déploient sur une constellation de thèmes et d’auteurs très proches de ceux étudiés par Gianni Paganini, en témoignant de la vivacité du débat actuel sur ces mêmes questions qu’il a eu le mérite de poser parmi les premiers : la centralité du scepticisme philosophique à l’âge moderne, le lien entre la philosophie moderne et la philosophie de la Renaissance, l’importance des sources continentales pour la pensée britannique, les relations cachées entre la pensée clandestine et la grande tradition de la philosophie occidentale, de Descartes à Spinoza, jusqu’à Hume et aux Lumières. Ce volume constitue ainsi un hommage digne des travaux d’un chercheur qui a toujours su allier la profondeur de l’analyse philosophique à la maîtrise historique des courants de pensée et des auteurs – les grands et les minores – qui y ont trouvé leur terrain d’élection.

Antony McKenna est professeur émérite de l’Université Jean Monnet Saint-Etienne, membre de l’équipe de recherche IHRIM (CNRS UMR 5317).

Gianluca Mori est professeur d’histoire de la philosophie à l’Université du Piémont Oriental.

Table des matières