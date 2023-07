Nirina Ralantoaritsimba, En Carlifornie, les Français écrivent leur ruée vers l'or (1848-1915)

Paris, Honoré Champion, coll. "Atelier des voyages", 2023





Les écrivains-voyageurs quittant la France pour vivre la ruée vers l’or en Californie sont des aventuriers et des pionniers. De 1848 à 1915, leurs récits de voyage se succèdent voire se superposent, tissant un réseau intertextuel qui fait évoluer le genre viatique et modifie l’horizon d’attente du lecteur découvrant le Nouveau continent.



Cet essai présente une quarantaine de récits des voyageurs français en Californie. Il propose une typologie de ces voyageurs et voyageuses ainsi qu’une analyse littéraire de leurs écrits. Après une contextualisation de ces figures d’écrivains-voyageurs du milieu du XIXe siècle alors que le jeune État californien entre dans l’Union au moment de la découverte de l’or, la première partie de l’essai porte sur les portraits des voyageurs (typologie, motivations du voyage, intertextualités). La deuxième partie concerne le récit de voyage : épopée et ethnographie, realia et topoï californiens, naissance d’un nouveau genre littéraire, le « western littéraire » à la française. Enfin la troisième partie de l’essai est l’étude de trois variantes significatives de ce nouveau genre qu’est le western littéraire : Madame de Saint-Amant, le baron de Wogan, Ernest de Massey.

Nirina Ralantoaritsimba est docteure en littérature et civilisation françaises, spécialiste de littérature de voyage. Certifiée de Lettres Modernes et diplômée d’un Master en Langue Française Appliquée, elle a enseigné le Français Langue Étrangère à l’École Pratique des Hautes Études à Paris et à la Sorbonne d’Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Ses recherches transdisciplinaires actuelles portent sur l'écriture de soi, l’interculturalité, les écrivaines-voyageuses en Afrique et les études post-coloniales.

Table des matières