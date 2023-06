Traduire en archipel(s): circularités, fluidité, entraves dans la création caribéenne (Tours & en ligne)

Cette journée d’étude a pour ambition de penser la traduction et la circulation entre les langues depuis le contexte caribéen. Il s’agira d’envisager la traduction à la fois dans sa dimension la plus concrète, comme pratique d’abord, mais aussi comme politique éditoriale révélatrice de certaines reconfigurations des champs littéraires, et dans une dimension plus théorique, comme pensée de l’altérité et comme processus de création littéraire. La Caraïbe apparaît en effet, par sa diversité linguistique autant que par les langues d’écriture qui lui manquent – langues amérindiennes disparues, variantes créoles non codifiées –, comme un laboratoire pour penser la nécessité et les limites de l’acte de traduire.

Ces deux journées se veulent aussi un espace d’expérimentation concrète et de diffusion des initiatives autour de la traduction des textes caribéens : elles intégreront deux tables rondes ainsi qu'un atelier de traduction le vendredi matin, ouvert à tou.te.s, avec trois propositions différentes animées par Laurent Vannini (artiste-traducteur en résidence à Tours), Annette Hug et Giuseppe Sofo.

Nous recevrons également à cette occasion deux écrivains caribéens, Alecia McKenzie et James Noël, avec lesquels nous aurons le plaisir de dialoguer lors de deux soirées d'entretiens et de lectures ouvertes à tout public: le jeudi 22 à l'amphithéâtre de musicologie, site Clouet (5, rue François Clouet, Tours) à partir de 17h et le vendredi 23 à la Grange Babel à partir de 18h30, pour une soirée de clôture plurilingue et musicale (1, rue Jean Jaurès à Saint-Pierre-des-Corps).

Un lien de visioconférence pourra être mis à disposition pour les communications du jeudi et du vendredi après-midi : il est à demander à cecile.chapon@univ-tours.fr.

Programme



Jeudi 22 juin

Matinée

Site Tanneurs

2e étage, Salle 203 (salle des Actes)



9h-9h20 Accueil des participants et café



9h20-10h Mots d’accueil et introduction : Cécile Chapon et Kerry-Jane Wallart.



10h-11h Conférence d’ouverture

Laëtitia Saint-Loubert, University College Dublin : « ‘Culture du cercle’, solidarité et décroissance. Repenser la traduction à partir de l’écosystème littéraire caribéen »



Modératrice : Cécile Chapon



11h15-11h45 Sara Aggazio, Université de Cagliari : « Entre traduction et écriture : les glossaires dans l’œuvre d’Édouard Glissant »



11h45-12h15 Anaïs Stampfli, Université de Lausanne : « De Frankétienne à Raphaël Confiant. Quand la traduction devient source de création »



Après-midi



Modérateur : Giuseppe Sofo

14h-14h30 Chris Cyrille, EHESS : « Langue écoutée mais non parlée : traduire le choeur d’une langue ? »



14h30-15h Malik Noël Ferdinand, Université des Antilles : « La vierge du grand retour de la traduction : sainte mère créole ou diablesse française ? L’exemple de Gilbert Gratiant » (en visioconférence)



15h-15h15 Discussion et pause



15h15-16h30 Table-ronde n°1 : Traduction et créolisation / traduire un texte multilingue (avec Annette Hug, Laëtitia Saint-Loubert, Giuseppe Sofo)



Soirée

Site François Clouet

Auditorium de musicologie

17h-18h30 Entretien avec les écrivains invités, Alecia McKenzie et James Noël, par Renée-Clémentine Lucien, Kerry-Jane Wallart, Cécile Chapon.



18h30 Performance-lecture de James Noël



Vendredi 23 juin

Matinée

Site Tanneurs

Rez-de-chaussée, salle 6o*

9h-12h30 Ateliers de traduction, avec Giuseppe Sofo, Annette Hug et Laurent Vannini *Les trois ateliers auront lieu en salle 60, 63 et 67 et sont ouverts à tout public.



Après-midi

Site Tanneurs

2e étage, salle 203 (salle des Actes)

Modérateur : Guillaume Cingal



13h30-14h Corentin Jégou, Paris 1- Panthéon-Sorbonne : « Pure Language and Alien Tongues : A Dialogue Between Derek Walcott and Walter Benjamin »



14h-14h30 Jeanne Jégousso, Hollins University : « On Haiti ‘s First Woman Author and the American Occupation: Translating Cléante D. Valcin »



14h30-15h00 Discussion et pause



Modératrice : Kerry-Jane Wallart



15h-15h30 Kathleen Gyssels, Université d’Anvers : « Le néerlandais comme l’éternel oublié du Babel transcaribéen » (en visioconférence)



15h30-16h15 Emilie Audigier, Josué Andrade, Karen Hany, Universidade Federal do Maranhão : « L’intraduisible dans Mon Ami Pierrot de Faubert Bolivar » (en visioconférence)



16h15-16h30 Discussion



16h30-17h30 Table-ronde n°2 : Cartographier autrement le monde : archipels de la traduction (avec Annette Hug, Laurent Vannini, Giuseppe Sofo)



Soirée



18h30-20h30 Clôture à la Grange Babel – Saint-Pierre-des-Corps

Lectures collectives et plurilingues et entretien avec Alecia McKenzie et James Noël. Accompagnement musical de Thierry Roustan.