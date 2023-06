Annette Brasseur, Les Enfances Guillaumes. Rédaction A et B

Les Enfances Guillaume ouvrent le Cycle de Guillaume d'Orange, tout en ayant été composées – nous l'avons démontré – après les autres chansons de ce cycle. Leur édition synoptique, à partir des rédactions A et B, avec une introduction codicologique, linguistique et littéraire, des notes explicatives, un glossaire et plusieurs index, se devait de compléter celle des versions C et D réalisée jadis par Patrice Henry, et procurée par Annette Brasseur. Cette biographie poétique favorise la connaissance de Guillaume, dont la personnalité se révèle dès ses premières prouesses entrecoupées d'échappées romanesques. Elle nous permet d'aborder le domaine périlleux d'une psychologie plus élaborée qu'on ne le croirait d'emblée. Nous percevons encore, vers la fin du XIIIe siècle, l'écho du personnage historique qui lui aurait donné naissance et qui aurait nourri l'imaginaire des trouvères. Les Enfances Guillaume font « sentir » une vie hors du commun quand l'engouement pour l'époque médiévale ne cesse de croître. Une mise en français moderne aide le lecteur à franchir la barrière d'une langue qui a beaucoup évolué au fil du temps.

Sommaire

Avant-propos

Introduction Les manuscrits Choix des manuscrits de base et établissement des textes Interprétation de ces textes Notes explicatives et index Analyse des rédactions éditées A2 et B1 Graphies et langue de ces r©dactions Graphies des voyelles Graphies des consonnes Morphologie Formes non verbales Formes verbales Lexique Hapax Mots ayant un sens particulier non relevé dans les dictionnaires et attesté uniquement ici Mots et expressions pittoresques ou rars Syntaxe Emplois particuliers Versification de ces rédactions Les vers Les laisses Les assonances et les rimes Apport linguistique des assonances Datation du texte conservé, à partir de critères extralinguistiques Guillaume, meilleur fils du preu comte Aymeri Guillaume dans son existence poétique CLXXXV Guillaume dans son existence historique

Bibliographie

ÉDITION ET MISE EN FRANÇAIS MODERNE DES ENFANCES GUILLAUME

Notes explicatives

Table des noms propres

Glossaire

Index thématique des notes explicatives

Index des énoncés sentencieux

Annexes