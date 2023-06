Une partie de la mémoire audiovisuelle de l'art dramatique à la BnF (Actualitte.com)

"Journées de juin, spectacles des élèves, conférences, hommages, extraits de cours, plus de 1500 enregistrements provenant du Conservatoire national supérieur d’art dramatique-PSL (CNSAD) ont rejoint les magasins de la BnF. Ils seront conservés et mis à disposition des chercheurs, artistes et élèves artistes.

Ce très riche ensemble, qui couvre la période 1972 à 2013, permet de mesurer l’évolution de la formation à l’art de l’actrice et de l’acteur, du style de jeu et des esthétiques au fil des années. Il rejoint les collections du département des Arts du spectacle.

Elle conserve la plus importante bibliothèque de documents audiovisuels inédits de France, depuis les disques de musique de scène de Louis Jouvet et Gaston Baty jusqu’aux spectacles de la Comédie-Française et de l’Odéon, en passant par le TNP de Vilar et de Planchon, de la compagnie Renaud-Barrault, du Théâtre du Soleil et du Festival d’Avignon.

Ce sont plus de 30.000 documents sonores et vidéo, aujourd’hui numérisés, qui sont consultables dans les salles de lecture de la BnF. La mémoire du Conservatoire le sera à son tour dans les mois à venir."

Lire le billet sur Actualitte.com…