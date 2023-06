CulturIA et Shaping AI présentent, à l’IHPST et à l’IEP de Paris,

Penser et créer avec les IA génératives

Colloque organisé par le programme ANR CulturIA, le Centre Internet et Société, l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques (CNRS), le médialab de Sciences Po, l’Observatoire de l’intelligence artificielle de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Jeudi 29 juin – IHPST

13 Rue du Four, 75006,

2eme etage, Grande salle

9h30 – 19h00

Vendredi 30 juin – Sciences Po

28 rue des saints peres, 75007

Amphitheatre Simone Veil

9h30 – 18h30

INSCRIPTION NECESSAIRE POUR LE 29 : https://docs.google.com/forms/d/12G0LOB0LXTd2rzO-2c90bBW2nB14dvmwMqDjFsuWGOM/viewform?ts=648c5042&edit_requested=true

INSCRIPTION NECESSAIRE POUR LE 30 : https://docs.google.com/forms/d/1OilqCYjurw5_p5-jXL0kgwTipHX2wMHOajxgPD7G5ac/viewform?ts=6489d76d&edit_requested=true&pli=1

CULTURIA

Le projet CulturIA vise à proposer une approche culturelle de l'IA, de sa « préhistoire » jusqu’aux développements contemporains du deep learning, en combinant les méthodes de l’histoire et de l'anthropologie des sciences, de l’histoire des idées et de l’histoire des imaginaires collectifs avec des analyses de terrain et des approches quantitatives. Ce projet est inédit, en France comme dans le monde anglo-saxon, alors que son urgence nous apparait imposée par l’ampleur des débats actuellement menés sur l’IA. Financé par l’Agence Nationale de la Recherche pour trois ans depuis janvier 2022, CulturIA associe le CNRS et l’INRIA.

CULTURIA

The CulturIA project aims to propose a cultural approach to AI, from its "prehistory" to contemporary developments in deep learning, by combining methods from the history and anthropology of science, the history of ideas and the history of collective imagination with field analysis and quantitative approaches. This project is unprecedented, both in France and in the Anglo-Saxon world, while its urgency appears to be imposed on us by the scope of the debates currently being conducted on AI. Funded by the French National Research Agency for a three-year period starting in January 2022, CulturIA involves the CNRS and INRIA.

SHAPING AI

Le projet international "Shaping AI" étudie le développement de l'Intelligence Artificielle (IA) en tant que phénomène socio-technique : l'IA n'est pas seulement une technologie innovante qui s'intègre dans nos sociétés, elle implique également une approche particulière de la résolution des problèmes sociaux par l'automatisation et potentiellement de nouvelles manières d'organiser la société et la sphère publique.

SHAPING AI

The international project “Shaping AI” investigates the development of “Artificial Intelligence” (AI) as a socio-technical phenomenon: AI is not only an innovative technology that is being integrated into our societies, it also entails a distinctive approach to solving social problems through automation and potentially new ways of organising society and the public sphere.

PROGRAMME DU 29 JUIN - IHPST

9h30 : Alexandre Gefen (CNRS) et Philippe Huneman (IHPST), Introduction

10h00 : Alberto Naibo (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, IHPST (UMR 8590), Intelligence mécanique et démonstrations mathématiques

10h45 : David Chavalarias (CNRS-CAMS / ISC-PIF), On ne fait pas d'IA sans casser des 'e'

11h30 : Roberto Casati (Institut Jean Nicod), L'ontologie De ChatGPT : quasi-textes, anti-lecteurs, hyper-recyclage

14h30 : Martin Schuele (Zurich University of Applied Science), Sense and reference in large language models

15h15 : Philippe Huneman (IHPST), Considérations sur la référence : ChatGPT et l’effet Replika

16h00 : Michael Sinatra (Université de Montréal) Repenser la définition des humanités numériques en dialogue avec ChatGPT

16h45 : Alexandre Gefen (CNRS), Les enjeux cognitifs et idéologiques des grands modèles de langage

17h30 : Celia Zolynski (IRJS) IA génératives: quels défis pour la régulation ?

18h15 : Mehdi Khamassi (CNRS, Sorbonne Université), Vers un modèle computationnel de l'autonomie décisionnelle chez l'humain, et une formalisation de contraintes sur l'autonomie des machines

PROGRAMME DU 30 JUIN - SCIENCES PO

9h30 : Mot d’ouverture de la direction du Medialab et de l’équipe de l’ANR

10h00 - 11:00 ChatGPT au prisme des STS

Olivier Alexandre (CNRS/Centre Internet et Société), ChatGPT, a Silicon Valley Story

Bilel Benbouzid (LISIS, Université Gustave Eiffel) et Maxime Darin (Centrale Supélec) “Hugging Face" ou la gouvernance de facto des Large Language Models

11h15 - 12h00 Les arts et les ruses du prompt

Valentin Goujon (médialab, Sciences Po), Comment interagir avec les modèles génératifs ? Retour sur l’émergence de l’ingénierie du prompt

Ksenia Ermoshina (CIS), Censure, auto-censure et les ruses du prompt : co-construction des filtres dans les IA génératives

13:00 - 14:00 Grammaires génératives

Pierre-Yves Modicom (Lyon 3), Grammaires génératives, opérations minimales et LLM: vrais et faux problèmes

Andreas Pfeiffer (EHESS), Nouvelle donne pour les données: Quelques questions autour des modèles de langage

14:15 – 16:00 Les usages dans l’enseignement et la recherche

Jörg Pohle (Humboldt Institute), How does scientific practice change with generative AI?

Jean-Pierre Berthet et Audrey Lohard (Institut des Compétences et de l’Innovation de Sciences Po), IA génératives et éducation : quelle formation et quels dispositifs pour accompagner les acteurs de l’ESR ?

Margarida Romero (Laboratoire d’Innovation et Numérique pour l’Éducation, Université Côte d’Azur), Soutenir la co-création et l’apprentissage expansif avec des outils d'intelligence artificielle générative

Keynotes

16h15 : Laurence Devillers (Sorbonne Université), LLM et ChatGPT : démystification et enjeux éthiques

16h45 : Frédéric Kaplan (EPFL Lausanne), Louer la langue sans jamais pouvoir la posséder : Capital linguistique, Prothèses et Prolétarisation

17h30 - 18h30 Les futurs de l’IA

17h30 : Florian Douetteau (co-fondateur et PDG de Dataiku) en dialogue avec Alexandre Gefen

CulturIA et Shaping AI

Nous tenons à exprimer nos chaleureux remerciements à toutes les personnes qui ont œuvré à la réalisation de ce colloque.

Partenaires

Centre Internet et Société

Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques

médialab de Sciences Po

Observatoire de l’intelligence artificielle de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne

CNRS

https://cultureia.hypotheses.org

https://www.shapingai.org

@ANRCulturIA

anr.culturia@gmail.com

info@shapingai.org

CulturIA