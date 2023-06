Les Presses universitaires de Lyon ouvrent une nouvelle collection : "Lignes de partage", avec le double objectif de tracer une délimitation, une ligne de partage donc, entre ce qui relève de la science et ce qui n‘en relève pas, et de partager le plus largement possible les résultats de la recherche avec un public d’étudiants, voire avec un grand public averti. Les deux premiers livres de la collection illustrent les deux séries de la collection : l'édition de la conférence Sociologie et Démocratie (1995) de Pierre Bourdieu par Maxime Quijoux et Johanna Siméant-Germanos inaugure la série "Essentiels", qui vise à faire connaître un texte français important, épuisé ou jamais publié sous forme d’ouvrage (mais aussi à traduire un texte étranger fondateur). Quant à l'essai de Samuel Baudry, D'où vient la critique littéraire ? , qui offre un panorama à la fois complet et synthétique des différents types de critique littéraire qui ont existé de l’Antiquité à nos jours dans le monde occidental, il prend place dans la série "Synthèses" de la collection, qui se propose de faire le point sur un concept, une thématique, une méthode scientifique, un champ, une discipline. Paraîtront, en 2024, La Vie d'Outre-tombe du roi Salomon de Marc Bloch et Où en est l'histoire sociale aujourd'hui ? d'Olivier Ferrer.