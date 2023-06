Molière, Les Femmes savantes (éd. Charles Mazouer)

Molière

Les Femmes savantes

Edition de Charles Mazouer

Paris, Classiques Garnier, coll. "Classiques Jaunes", 2023

Favorable à l’émancipation des filles dans ses Écoles, Molière se montre dans Les Femmes savantes moins révolutionnaire et plus traditionaliste. Il propose une caricature des « femmes docteurs », inférieures à leurs ambitions intellectuelles et dupées par des imposteurs.

Fabula vous invite à découvrir la Table des matières...