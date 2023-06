Collectif des chercheurs de la SEIDS 2019 (dir.), Participation, Collaboration, Association. Communautés, échanges, politique, et philosophies au XVIIIe siècle

Au cours du dix-huitième siècle, les pratiques participatives, collaboratives et associatives ont transformé le monde. Cet ouvrage met en évidence différents acteurs de cette transformation et les rôles qu’ils ont joués dans l’art, la politique, l’histoire, la philosophie, la médecine, la religion et la science. Le lecteur pourra apprécier des articles divers mais qui se répondent par endroits. Grâce à des analyses d’institutions, mais aussi à des études conceptuelles et biographiques, ils font ressortir la formation de l’esprit des Lumières.



Les auteurs ont voulu montrer comment la recherche académique peut être enrichie lorsqu’elle a comme fil conducteur la participation, la collaboration et l’association. Véritable effort collectif, ce livre reflète parfaitement son titre et présente des exemples choisis du travail d’une nouvelle génération de dix-huitiémistes.



Over the course of the Eighteenth Century, participatory, collaborative, and associative practices transformed the world. This book explores the individual and personal interactions operating within art, politics, philosophy, medicine, and scholarship, offering readers a glimpse into everyday lives and cultural practices. The authors have embraced newfound ways to show how scholarship can develop when participation, collaboration, and association become the key values of academic research. This collection of essays demonstrates how diverse and yet interwoven these subjects are and how they can pave the way for a more inclusive, cooperative future for eighteenth-century studies. The product of collective work, this book directly embodies its title and presents the finest examples of the work of a new generation of dix-huitiémistes.



L’ouvrage rassemble douze contributions rédigées par : Katherine Aske, Alex Bellemare, Naomi Billingsley, Angelika Blinda, Stephen Griffin, Elena Lioznova, Nœlia López-Souto, Ginevra Odone, Corrina Readioff, Lucas Ribeiro, Renée Vulto et Natalia Zorrilla.

