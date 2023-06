Poste d'agrégé.e à pourvoir au Service du Dictionnaire de l'Académie française

Poste d’agrégé à pourvoir au Service du dictionnaire de l’Académie française



Appel à candidatures réservé aux enseignants fonctionnaires



♦ Poste à pourvoir :

• 1 poste destiné à un professeur agrégé de lettres classiques ou de grammaire, affecté dans l’enseignement secondaire (en activité, en disponibilité ou en détachement) ou dans l’enseignement supérieur.

• Situation administrative : en détachement d’une durée de 1 an (renouvelable) au service du Dictionnaire de l’Académie française (Institut de France).



♦ Conditions générales :

• Lieu d’exercice : Académie française, Palais de l’Institut de France, 23 quai de Conti, Paris 6e arrdt.

• Durée hebdomadaire du travail : 39 heures (avec jours de R.T.T.). Compte tenu des nécessités du service, aucune décharge horaire (mi-temps, temps partiel) ne peut être accordée à l’arrivée dans le poste.

• Congés annuels : 35 jours ouvrables.

• Rémunération : correspondant à l’échelon de l’enseignant dans le corps des agrégés.

• Date d’entrée en fonction : 1er septembre 2023.

Aucune charge d’enseignement n’entre dans les attributions correspondant à ce poste.



♦ Nature des activités :

• Tâches éditoriales en rapport avec la publication de la 9e édition du Dictionnaire de l’Académie française et sa mise en ligne sur l’internet : relecture, révision, harmonisation des articles constituant l’ensemble de la matière du 4e et dernier tome du Dictionnaire.

• Réflexion autour des principes de rédaction de la 10e édition du Dictionnaire, et plus particulièrement, autour de la rédaction des notices étymologiques et des mots grammaticaux.

• Réponse au courrier adressé au service sur des questions de langue, d’orthographe, de grammaire et de vocabulaire ; réflexion autour de l’utilisation de la base de données constituée par ce courrier.



♦ Compétences requises :

• Savoir rédiger avec clarté, concision et élégance.

• Avoir une bonne maîtrise du latin et du grec pour l’élaboration des notices étymologiques ; la connaissance d’autres langues – indo-européennes ou non – serait vivement appréciée.

• Posséder une vaste culture générale et une grande curiosité d’esprit, pour être à même de collaborer à la révision d’articles relevant de domaines très variés (droit, musique, beauxarts, sport, philosophie, religion, etc.).

• Faire preuve d’une réelle aptitude au travail en équipe : la nature spécifique des tâches assurées par les rédacteurs du service du Dictionnaire (une dizaine d’agrégés) exige à toutes les étapes une concertation constante.

• Bonne maîtrise de l’outil informatique : traitements de texte courants, partage de documents, expérience du travail en réseau et sur intranet, outils numériques permettant la création de ressources pédagogiques en ligne.

• Une connaissance des humanités numériques serait vivement appréciée.



♦ Pièces du dossier :

• Lettre de candidature.

• Curriculum vitae.

• Arrêté de nomination sur le poste actuellement occupé.



Les candidatures doivent être impérativement adressées avant le 22 juin 2023 (16 heures) à l’attention du directeur de cabinet du Secrétaire perpétuel de l’Académie française :

Par voie électronique de préférence, aux adresses suivantes :

jm.pasqualini@academie-francaise.fr ; mh.boussange@academie-francaise.fr



Pour respecter l’égalité de traitement entre les candidats, aucun renseignement ne sera communiqué par téléphone.