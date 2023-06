Gharrafi Miloud, Censi Martina (dir.), Poétiques du récit migratoire

L’analyse des récits migratoires provenant de traditions différentes, produits dans des langues différentes par des écrivaines et écrivains d’origines diverses, montre comment le franchissement physique des frontières entraîne plusieurs traversées symboliques. Ces dernières se manifestent au niveau littéraire, non seulement sur le plan du contenu, mais aussi bien au niveau de l’instance narrative, de l’univers des personnages, du cadre spatio-temporel et des pratiques intertextuelles.

Si d’un côté, l’analyse de la poétique nous permet d’apprécier le récit migratoire dans sa dimension artistique — et non pas uniquement en tant que document ou témoignage —, de l’autre côté, elle nous permet de saisir le caractère unique et singulier de chaque expérience humaine. Les poétiques migratoires nous amènent à considérer la richesse des expériences de migration et leur variété au-delà de leur dimension traumatique.

C’est dans la perspective d’une évaluation de la valeur esthétique de la parole migratoire que s’inscrit cet ouvrage. Le récit migratoire y est analysé dans ses thématiques les plus dominantes, mais surtout dans sa poéticité.

Avec le soutien du laboratoire ERIMIT de l'Université de Rennes 2.

