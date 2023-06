Georges Makari, L' Âme Machine

L’Âme Machine expose l’histoire de la naissance de l’esprit moderne, un processus issu d’une tension très vive entre les défenseurs de l’âme et les protagonistes de la science moderne, adeptes d’une vision mécaniste de la vie intérieure. George Makari retrace ce parcours, mobilisant les figures centrales de la philosophie mais tout autant les anatomistes, les physiologues, les aliénistes ou encore les quakers. Son ouvrage, fresque vivante et richement argumentée, permet de saisir la place fondamentale des débats autour de l’esprit dans la constitution de la modernité occidentale.

George Makari est historien, psychiatre et psychanalyste. Directeur de l'Institut DeWitt Wallace (New York), il est notamment l'auteur de Revolution in Mind: The Creation of Psychoanalysis (2008).

Traduit par Anne-Sylvie Homassel, postface de Régis Marion-Veyron