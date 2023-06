Vincent Bierce, Balzac footballeur

« Monsieur de Balzac, je m’appelle Bachir Ben Pacha. Je suis né à Vénissieux, dans la banlieue de Lyon, et j’ai toujours souhaité être footballeur. »

À l’automne 2026, Bachir Ben Pacha recevra le Ballon d’or, la plus prestigieuse récompense pour un footballeur. Mais avant de devenir le meilleur joueur du monde, Bachir a vécu son adolescence à Lyon où il fut, un beau soir d’été, sauvé par Honoré de Balzac, le plus grand écrivain français, en vertu de leur amour commun pour le football, la littérature et la beauté du monde.

Ce livre retrace son histoire.

—

Chercheur en littérature française, Vincent Bierce est spécialiste de l'œuvre d'Honoré de Balzac - il a notamment publié Le sentiment religieux dans La Comédie humaine, foi, ironie et ironisation, et s'intéresse aux liens entre la littérature et le football. Balzac footballeur constitue en quelque sorte une introduction romancée à sa thèse sur l'ironie et l'ironisation.