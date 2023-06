Sigila. Revue transdisciplinaire franco-portugaise sur le secret, n° 51 : "Pierres-Pedras"

Parution du n° 51 de Sigila (printemps-été 2023)

"Pierres-Pedras"

—

Sommaire



Préface : Anne Gourio



Cromlech des Almendres



António Vieira : Des pierres à la parole. Une théorie sur l’origine et l’évolution du langage



Pierre Antoine Fabre : Pierres, jalons



Agnès Levécot : De la statue à la pierre selon José Saramago



Odile Leguéré : Caillou précieux



Adrien Le Bihan : Les voix de la pierre chez Georges Séféris



Nikias Skapinakis : La pierre de NikiaƩ



Manuela Marques : Du figé au mouvant. Entretien avec Agnès Levécot et Florence Lévi



Agnès LevÉcot : Le secret des pierres accouchées



Ernesto Matos : Diálogos secretos debaixo dos nossos pés. A calçada artística à portuguesa como suporte introspectivo



Cyril Isnart : Le mouvement des pierres. Les inscriptions hébraïques portugaises à Tomar



Nina Weiller : Son cœur de pierre



Chris YounÈs : La magie des pierres



Delphine Bouit : Être pierre



Lisa Block de Behar : Pierres et paroles. Roger Caillois et les secrets d’une écriture lapidaire



Marlena Braester : L’aube se penche... (inédit)



Philippe Bonnin : Pierres du Japon, paroles de pierres



Carmen Bernand : Le minéral et son âme chez les peuples autochtones des Andes



Des Stolpersteine sur les pavés de Berlin







Anthologie du secret



Miguel Torga : Cantilena da pedra / Cantilène de la pierre (trad. Agnès Levécot)



Paul Celan : Sibérien (trad. Martine Broda)



Sitanshu Yashaschandra : Sous les pierres (trad. de l’anglais par Jean-René Lassalle)



Daniel Faria : A pedra na terra.../ La pierre sur terre... (trad. Agnès Levécot)



José Saramago : Secreto como um seixo / Secret comme un galet (trad. Agnès Levécot)



José Luís Monteiro : Transparência da pedra /Transparence de la pierre (trad. Florence Lévi)



Juan Ramón Jiménez : Epitafio ideal de un marinero / Épitaphe idéale d’un marin (trad. Bernard Sesé)



Inès Cavalcanti : La pierre angulaire / A pedra angular



Carlos Drummond de Andrade : No meio do caminho... / Au milieu du chemin... (trad. Isabelle Meyrelles)



Pierre Landete : Trompe-l’oeil



Thanassis Hatzopoulos : Souffle de secret (trad. du grec par Michel Volkovitch)



Mia Couto : Anuncio e pereço / J’annonce et je péris (trad. Agnès Levécot)







Lectures



Sara Grünhagen, José Saramago et son atelier d’écriture, Paris, Honoré Champion, 2022 (Agnès Levécot)



Patrick Avrane, Hériter. Une question de famille, Paris, PUF, 2022 (Sylvie Sesé-Léger)



Adrien Le Bihan, Autopsie d’une rancœur, Paris, Cherche-bruit, 2022 (Serge Dieudonné)



Le Secret des cailloux qui brillent (webcomic) (Laurence Motoret)



Benoît Gallot, La vie secrète d’un cimetière, Paris, Les Arènes, 2022 (Laurence Motoret)



Freidoune Sahebjam, La Femme lapidée, Paris, Grasset, 1990 (Sylvie Sesé-Léger)



Sylvie Sesé-Léger, Freud et le masculin, Paris, Campagne Première, 2022 (Jean-Michel Hirt)



Pedro Salinas, Raison d’amour / Razón de Amor, éd. bilingue, traduction Bernard Sesé, La tête à l’envers, 2022 (Isabelle Gozard)







Publications et actualité du secret





Résumés – Resumos – Abstracts