Les pouvoirs de la fiction #2, une performance de Pierre Bayard, Yves Citton et Nancy Murzilli (Maison de la Poésie, Paris)

Dans son récent essai, Nancy Murzilli analyse la fiction sous le prisme d’une expérience de pensée. Raconter des histoires, jouer au pirate, interpréter un personnage de théâtre ou un rôle social, faire des projets, mentir, rêver, parler aux fantômes ou aux anges, communiquer avec le règne animal, lire l’avenir dans les tarots ou dans les astres, jeter des sorts, écrire des romans… Souvent perçues comme des échappatoires au réel, ces opérations mentales nous permettent de « savoir » et d’« agir » sans utiliser les moyens ordinaires d’information.



En avril et avec la complicité de la comédienne Anne-Laure Sanchez, Nancy Murzilli tirait les cartes à la Princesse de Clèves. Pour cette deuxième rencontre, elle invite deux « personnages » de son livre, Pierre Bayard et Yves Citton, chercheurs reconnus pour leurs travaux sur les fictions littéraires et sociales.



À lire :

Pierre Bayard, Et si les Beatles n’étaient pas nés ?, éd. de Minuit, 2022 –

Yves Citton, Altermodernités des Lumières, Seuil, 2022 –

Yves Citton, Faire avec. Conflits, coalitions, contagions, Les liens qui libèrent, 2021 –

Nancy Murzilli, Changer la vie par nos fictions ordinaires, Premier parallèle, 2023