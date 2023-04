Reflexos. Revue pluridisciplinaire du monde lusophone, 7 :

"José Saramago : création, dialogue et critique / José Saramago : criação, dialógo e crítica"

Sommaire

Fernando Curopos, Maria Araújo da Silva, Sara Grünhagen et Sílvia Amorim

Introdução ao dossiê José Saramago: criação, diálogo e crítica

Fernando Curopos, Maria Araújo da Silva, Sara Grünhagen et Sílvia Amorim

Introduction au dossier José Saramago : création, dialogue et critique

1. Création et adaptation : L’Histoire et les histoires de Saramago

Carlos Reis

A cena dialógica da ficção de José Saramago: O ano da morte de Ricardo Reis



La scène dialogique de la fiction de José Saramago : L’année de la mort de Ricardo Reis

The Dialogical Scene of José Saramago’s Fiction: The Year of the Death of Ricardo Reis

Cícera Antoniele Cajazeiras da Silva

Saramago e o cinema: metaficção e autorreflexividade como expressão política



Saramago et le cinéma : métafiction et autoréflexivité comme expression politique

Saramago and Film: Metafiction and Self-Reflexivity as Political Expression

José Vieira

Deste mundo e do outro: um Saramago em botão



Deste mundo e do outro : un Saramago en herbe

This World and the Other: a Saramago in the Making

Simon Dansereau-Laberge

L’édification d’un contrefactuel ludique : l’écriture de l’uchronie chez José Saramago

A edificação de um contrafactual lúdico: a escrita da ucronia em José Saramago

The Construction of a game-centered Counterfactual: writing alternate History with José Saramago

2. Dialogue : la bibliothèque de Saramago

Ana Paula Arnaut

José Saramago: a voz e os ecos

José Saramago : la voix et les échos

José Saramago: the Voice and the Echoes

Francisco Martins

“Saramago entre os rabinos”: o romance Caim como exercício midráshico

« Saramago parmi les rabbins » : le roman Caïn comme exercice midrashique

“Saramago among the Rabbis”: The Novel Cain as Midrash

Katherine Rondou

Marie de Magdala dans L’Évangile selon Jésus-Christ, approche mythocritique d’une héroïne saramaguienne

Maria de Magdala n’O Evangelho segundo Jesus Cristo, uma abordagem mitocrítica de uma heroína saramaguiana

Mary of Magdala in The Gospel According to Jesus Christ, a mythocritical Approach to a saramagian Heroine

Sara Grünhagen

Une lettre que l’on envoie au loin : José Saramago et Gabriel García Márquez

Uma carta que se envia para longe: José Saramago e Gabriel García Márquez

A Letter that is Sent Far Away: José Saramago and Gabriel García Márquez

3. Critique : éthique et utopie chez Saramago

Teresa Cristina Cerdeira

José Saramago

La survivance de l’utopie : du « soleil de justice » à l’intermittence des lucioles

José Saramago

A sobrevivência da utopia: do “sol de justiça” à intermitência dos vaga-lumes

The Utopia’s Survival: from “the Justice’s Sun” to the Intermittency of the Fireflies

Agnès Levécot

José Saramago, décolonisateur de la pensée

José Saramago, descolonizador do pensamento

José Saramago, decolonizing Thought

Leonor Martins Coelho

A escrita dramatúrgica de José Saramago: dissonância, reconfiguração e utopia

L’écriture dramaturgique de José Saramago : dissonance, reconfiguration et utopie

Saramago’s Dramaturgical Writing: Dissonance, Reconfiguration and Utopia

Pedro Fernandes de Oliveira Neto

José Saramago e os princípios de uma ética para a história

José Saramago et les principes d’une éthique de l’histoire

José Saramago and the Principles of Ethics of History