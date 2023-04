Pol Bury. Livres et écrits. Entretien avec Frédérique Martin-Scherrer mené par Albert Dichy (Librairie Tschann)

Pol Bury. Livres et écrits par Frédérique Martin-Scherrer, Bruxelles, CFC Éditions, 2022

Entretien avec Frédérique Martin-Scherrer mené par Albert Dichy

Le 28 avril 2023, 19h30



À la librairie Tschann, 125 Bd du Montparnasse, Paris 75006.











Du 26 avril 2022 au 26 avril 2023 a été célébré le centenaire de la naissance du sculpteur Pol Bury (Haine-Saint-Pierre, 1922 – Paris, 2005). À cette occasion est paru aux Éditions CFC un essai portant sur les écrits de l’artiste.



Pol Bury fréquentait en voisin la librairie Tschann, habitant tout près, Boulevard Raspail.



Albert Dichy, directeur littéraire de l’IMEC, s’entretiendra avec l’auteure, Frédérique Martin-Scherrer.



Le sculpteur Pol Bury occupe une place prépondérante dans l’art cinétique du XXe siècle. Si ses débuts en peinture ont été marqués par l’influence du surréalisme, il s’en éloigne par la suite en rejoignant le groupe Cobra. Son cheminement personnel le conduit à abandonner la peinture pour la sculpture, avec la création d’objets animés de mouvements lents et aléatoires. Sa participation à la 32e Biennale de Venise en 1964 signe le début d’une carrière internationale, confirmée ultérieurement par de grandes rétrospectives qui parcourent les Etats-Unis et l’Europe. Travailleur infatigable, il développe la pratique de son art sous diverses formes : sculptures, travaux graphiques, films, bijoux, estampes numériques, œuvres monumentales, fontaines… Or, du début de sa carrière à la fin, Pol Bury n’a cessé d’écrire et de publier des livres.



L’essai Pol Bury. Livres et écrits explore cette dimension importante de l’œuvre de l’artiste, en montrant comment son écriture de création littéraire s’articule avec sa pratique de la sculpture cinétique.