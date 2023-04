Catherine Puigelier, Le procès à l'envi. Musarder avec Jean de La Fontaine

Jean de La Fontaine a été bien plus qu’un poète dont l’esprit musardait dans Paris ou les champs. Il a suivi des études de droit, été avocat en la cour du Parlement et élu à l’Académie française. Il a observé les controverses et les chagrins du xviie siècle. Il s’est plus exactement – pour accomplir une oeuvre – inspiré de la querelle des Anciens et des Modernes (ou de la querelle des Classiques et des Modernes) ou des disputes entre ceux dont le cerveau préparait – sans toujours le savoir – le droit du monde moderne. Il nous chuchote que le procès peut nourrir en vers et en fables.

Le présent livre brode une histoire tant littéraire que du droit dont les enfants ne sont pas les seuls destinataires (voire dont les enfants ne sont pas les destinataires). Il projette le procès – qui ne se résume pas à une action en justice – sous d’autres regards.

Découvrir le sommaire sur le site de l'éditeur…