Séminaire Transversales (Sorbonne Université)

La prochaine séance du séminaire Transversales se tiendra en Sorbonne le 13 mai prochain, à partir de 14h30, dans la bibliothèque de l’UFR de Langue française.





Nous aurons le plaisir d'écouter quatre interventions autour d'un programme transversal, consacré à la question de l’euphémisme :





- Véronique Lochert (Université de Haute-Alsace), présentation d'ouvrage : Les femmes aussi vont au théâtre. Les spectatrices dans l'Europe de la première modernité (Presses universitaires de Rennes, 2023) ;

- Anne Boutet (Université Gustave-Eiffel) : « "Manger peu de ce qui est trop appétissant" : l'euphémisme à l'usage des lectrices '"trop tendrettes" des Nouvelles récréations et Joyeux devis (1558) de Des Périers » ;

- Carine Barbafieri (Université Polytechnique des Hauts-de-France) : « Les oreilles féminines, entre sexe et intelligence. Les euphémismes sexuels dans la comédie des années 1660-1670 » ;

- Myriam Maître (Université de Rouen) : « L'euphémisme au féminin, parole permise ou bord du silence ? ».





Si vous souhaitez assister au séminaire, merci de me le signaler avant le 9 mai (clara.de.courson@gmail.com), afin que nous puissions communiquer la liste de l'assistance au personnel de sécurité.