"Le Bel endormi entre texte et image". Conf. Julia Wang (Séminaire TIGRE "Mythe et Illustration", ENS Paris)

Julia WANG, Le « Bel au bois dormant », entre texte et image



Sous l’Empire romain, les mythes grecs constituent un élément de premier plan dans une culture largement partagée par les classes éduquées de la société. Certains en particulier gagnent à cette période une notoriété nouvelle, non seulement par les textes et la transmission orale, mais aussi, voire surtout, à travers des images : peinture, sculpture, mosaïque, spectacles... C’est le cas du personnage d’Endymion, l’amant de Séléné, endormi d’un sommeil éternel, qui devient une référence familière à l’époque impériale, d’une part comme topos érotique dans la littérature, d’autre part en bas-relief sur les sarcophages. Ces représentations livrent un stéréotype reconnaissable à quelques traits saillants invariablement reproduits ; mais elles font plus. À travers l’étude de l’iconographie funéraire et domestique, il est intéressant d’observer comment les motifs mythologiques érigés en types visuels tissent des connexions inédites entre différentes figures (telles qu’Endymion, Ariane ou Narcisse) et construisent des lectures des mythes qui n’existent pas dans les sources littéraires. De héros du sommeil, Endymion devient ainsi un héros du rêve et de la vision.