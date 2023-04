"Le discours de la Renaissance à la Renaissance : mythes, concepts et topiques". Conf. d'Olivier Millet (Verona)

Le 26 avril 2023, à 17h, se tiendra la conférence de Olivier Millet Le discours de la Renaissance à la Renaissance : mythes, concepts et topiques, dans le cadre du séminaire doctoral "Editoria ed eresia".



Les lettrés humanistes de la Renaissance (XIVe-XVIe siècles) ont formulé à leur manière leurs conceptions des changements qu'ils cherchaient à promouvoir et que nous considérons comme caractéristiques de l'époque que nous appelons "la Renaissance". L'hypothèse est qu'en l'absence de l'idéologie moderne du progrès, ils ont bricolé un "discours de la Renaissance" en combinant des mythes (comme celui du retour de l'Âge d'or ou de la lutte entre la lumière et l'obscurité), des concepts disponibles (comme ceux de restitutio, d'instauratio, de reformatio, etc.) et des topiques à portée morale et sociale (comme celles, bien connues, de la dignitas hominis ou de l'éducation, mais aussi celle de l'envie ou de la suite des trois générations accomplissant la même entreprise de la Renaissance). Olivier Millet présentera à cette occasion et dans le cadre du séminaire "Editoria et Eresia" son livre sur ce sujet et les idées qu'il propose dans ce travail.



