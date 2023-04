Bernard Cazeneuve, Ma vie avec Mauriac

« C’est sans doute comme témoin de son temps, appliqué à l’écriture exigeante de son Bloc-Notes, qu’il exprima le mieux le goût qu’il avait de la vérité. C’est avec ce Mauriac-là, plus qu’avec l’écrivain tourmenté dont la vie était très éloignée de la mienne, que je devais me sentir le plus en harmonie, non parce qu’il était de gauche – car je n’ai jamais pensé qu’à aucun moment il le fut –, mais parce qu’il se méfiait de l’air du temps et des meutes constituées, dont il percevait mieux que quiconque la propension à la violence. »

Issu d’une famille républicaine, laïque et déracinée ayant quitté l’Algérie au début des années soixante, Bernard Cazeneuve s’est tôt lancé dans la quête de ses racines, qui l’a conduit à s’intéresser aux romans de Mauriac, issu de la bourgeoisie catholique girondine. Mais autant que l’auteur du Nœud de vipères et de Thérèse Desqueyroux, c’est celui du Bloc-Notes qu’il met en avant ici – celui qui brossa le portrait de De Gaulle, Mendès France ou Mitterrand, et qui fut de toutes les grandes batailles politiques du siècle dernier, dans une recherche inlassable de justice et de vérité. Ce bref opus rédigé dans une langue sensible, où Bernard Cazeneuve raconte tout à la fois sa découverte de la littérature et la naissance de sa vocation politique, donne à voir la rencontre de deux êtres engagés.

Feuilleter l'ouvrage…