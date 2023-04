Fanny Bugnon, Pierre Fournié, Le sexe interdit

Manuscrits, procès-verbaux, jugement en sorcellerie ou en adultère : pendant deux ans, les historiens Pierre Fournié et Fanny Bugnon ont exploré les cartons des archives nationales et départementales. Ils ont sélectionné le meilleur et l’ont décrypté. Ils dévoilent aujourd’hui des documents exceptionnels et totalement inédits sur les tabous de la société française.

Le Sexe interdit est un livre de référence, dans le sillage des ouvrages incontournable du philosophe Michel Foucault, Surveiller et punir et L’Histoire de la sexualité. Mais au- delà de la théorie, les historiens font entendre les mots des Français sur leurs pratiques sexuelles. Ils retracent comment les autorités judiciaires et religieuses ont façonné les normes.

Prise en compte du viol et des violences sexuelles, définition des normes, jugement sur l’adultère ou l’homosexualité, liberté sexuelle des femmes, contraception… Ces thèmes ont traversé les âges jusqu’à notre époque. Un éclairage fort sur les problématiques actuelles, nourri par les transformations des normes et mentalités au fil des siècles.

