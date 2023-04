« Église livre dabs l'État libre"; Politique et catholicisme au XIXe s. (Université de la Fonction Publique de Budapest)

L'Institut de Recherche sur la Religion et la Société de l'Université de la Fonction Publique de Budapest a le grand plaisir de vous inviter à une conférence sur le Catholicisme Libéral au XIXe siècle, en particulier sur deux de ses éminents hérauts, le Français Charles de Montalembert et le Hongrois József Eötvös, dont nous célébrons cette année le 210e anniversaire.

Cette conférence aura lieu à l'Université de la Fonction Publique de Budapest, le 20 avril 2023 de 09h00 à 14h00 (entrée à partir de 08h30).

Bien que portant sur le XIXe siècle, la conférence ne manque pas d'intérêt pour notre époque contemporaine, car, comme l'a écrit Charles de Montalembert lui-même, il faut « puiser dans l'étude du passé la force nécessaire pour tenir tête aux adversaires présents et futurs de l'Église ».



Nous aurons la chance de pouvoir écouter un grand philosophe français, Jean Noël Dumont, spécialiste français du catholicisme libéral au XIXe siècle et de Montalembert, membre de l'Académie catholique de France, créateur de l'Association « Les Apprentis philosophes », et président l'Association des Amis de Montalembert ainsi que de l'Association des philosophes chrétiens.



Madame l’ambassadeur de France en Hongrie fera le discours d’ouverture de la conférence.

Une traduction simultanée sera assurée en hongrois pour les interventions en français, et en français pour les interventions en hongrois.

Vous pouvez consulter l’événement sur la page https://ludevent.uni-nke.hu/event/2771/, où vous pourrez vous inscrire, trouver des informations complémentaires en français et en hongrois, et télécharger le programme détaillé.



Veuillez noter que l’entrée est libre mais l’inscription préalable est obligatoire en utilisant le lien ci-dessus.



N’hésitez pas à partager et à inviter avec vos contacts susceptibles d'être intéressés.