Charles-Olivier Stiker-Métral & François Trémolières (dir.), Lectures et Figures de Fénelon

Lectures et Figures de Fénelon

Sous la direction de Charles-Olivier Stiker-Métral et François Trémolières

Paris, Classiques Garnier, coll. "Rencontres", 2023

Fénelon (1651-1715) fut un des écrivains les plus lus en Europe et sa renommée a même dépassé celle de ses écrits. Les études ici rassemblées envisagent, dans des aires linguistiques et des époques diverses, la fécondité de la référence à son œuvre et à sa personne.

Table des matières