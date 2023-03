Roxane Martin

Une soirée sur le boulevard du crime. Le mélo à la loupe

Paris, Classiques Garnier, coll. "Études sur le théâtre et les arts de la scène", 2023

La mutation esthétique du mélodrame est interrogée au regard des événements politiques de l'année 1823, dominée par les luttes féroces entre ultras et libéraux. De ce combat émerge le face-à-face entre un « vieux mélodrame » assimilé à l'Ancien Régime et un « mélodrame renouvelé » propre à dénoncer les injustices sociales, annonciateur des drames social et romantique. Illustré de reconstitutions de décors en 3D et d'extraits sonores (que le lecteur pourra écouter par le biais de QR codes), l'ouvrage favorise l'immersion dans l'univers du boulevard du crime un soir de 1823.

Table des matières