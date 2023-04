Nos vertus minuscules

La majeure partie de notre existence se déroule dans un demi-jour discret : actions et pensées qui nous laissent moyennement satisfaits, et que nous gardons souvent pour nous-mêmes. Pourtant, comme dans les fictions que nous aimons, se trouvent des personnages secondaires essentiels, des expériences de la banalité révélatrices, des sentiments ordinaires qui font tout le sel de notre vie intérieure. En prononçant l'Éloge des vertus minuscules (Flammarion), Marina van Zuylen oppose au désir de perfection qui le plus souvent nous égare la puissance de ces vertus minuscules qui nous obligent à poser un regard bienveillant et nuancé sur nos qualités cachées et nos défauts. Relisant Proust, Tchékhov ou Levinas, elle nous accompagne sur le chemin que Samuel Beckett avait décrit avec humour : "Essayer encore. Rater encore. Rater mieux". Fabula vous invite à découvrir les premières pages de l'essai…

Rappelons à cette occasion le double sommaire de nos revues Acta fabula et Fabula-LhT, supervisé par Matthieu Vernet et Alexandre de Vitry, qui traitait en 2015 des "Vertus passives : une anthropologie à contretemps".

(Photo : ©Cornell Capa)