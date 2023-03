Ibrāhīm al-Māzinī et ʿAli al-Dūʿāğī, Nouvelles du siècle passé (éd. Ophrys. / Par Faisal Kenanah)

Voici une sélection de nouvelles adaptées de deux auteurs de langue arabe - l’un égyptien, l’autre tunisien - morts la même année, en 1949. Avec un style humoristique et satirique, Ibrāhīm al-Māzinī et ʿAli al-Dūʿāğī décrivent et caricaturent leur société d’origine. Les textes proposés, datant du XXe siècle, sont autant d’illustrations des perceptions singulières de leur auteur autour de thématiques diverses de la vie quotidienne, entre rapports humains et expériences vécues – ou bien même rêvées.

—

Ces histoires peuvent être exploitées à l'université tout comme dans le secondaire, au lycée. Certaines correspondent aux axes des classes de seconde (axes 1-4), première et terminale (axes 1-3).

La collection Histoire faciles à lire s'adresse à tous ceux qui ont envie de lire des textes littéraires en version originale.