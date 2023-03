Études littéraires, vol. 51.3 : "Franchir le "quatrième mur" en France au XIXe s." (dir. Marjolaine Forest)

Franchir le « quatrième mur » en France au XIXe siècle

Études littéraires, vol. 51,3 / 2023

sous la direction de Marjolaine Forest



Si le terme « quatrième mur » n’est employé qu’à la fin du XIXe siècle, l’idée qu’il incarne est évoquée, pour sa part, dès le milieu du XVIIIe siècle par Denis Diderot, encourageant les comédiens à jouer comme si le spectateur n’existait pas.



Toutefois, bien que les règles de ce que l’on appellera le « quatrième mur » soient ouvertement posées en France au XIXe siècle, les comédiens trouvent des moyens variés pour les contourner. Ce numéro d’Études littéraires se propose de plonger au cœur du spectacle français de cette période pour y observer les modes de transgression du mur et les usages qui les motive. Enfreindre la barrière qui détache la salle de la scène est parfois une méthode pour garantir sa carrière, tant pour le comédien que pour le dramaturge. Tantôt, le contexte politique et social de l’époque pousse la connivence entre scène et salle, astuce pour contourner la censure. D’autres fois, cette interaction passe par des référents culturels, la parodie ou encore le personnage du « raisonneur ». Sans compter le cas de Charles-François Mazurier qui va jusqu’à rejoindre physiquement les spectateurs dans la salle en faisant des prouesses. Si l’échange entre scène et salle est quelquefois désiré puisqu’il profite aux comédiens et aux dramaturges, il est forcé en d’autres circonstances, notamment lorsque le lieu l’impose, comme dans le cas des spectacles forains et des cafés-concerts.



Les différents spectacles qui sont explorés dans ce numéro remettent en question la séparation théorique à laquelle seraient soumis comédiens et publics. En effet, les deux groupes prennent part à un dialogue tacite, sinon direct et, plutôt que de respecter le mur érigé entre eux, ils le traversent par une communication ingénieuse, habile et rusée.

Études



■ VIRGINIE YVERNAULT – Les Comédiens-Français et leurs publics. À propos de quelques usages en vigueur au XIXe siècle ■ IGNACIO RAMOS-GAY – « Le singe hors de sa cage » : Mazurier-Jocko au théâtre de la Porte Saint-Martin ■ OLIVIER BARA – Traverser le « quatrième mur». Bocage, citoyen comédien ■ AMÉLIE CALDERONE – Franchir la rampe pour franchir les ans. Auguste Vacquerie et l’ impasse du Romantisme dans les années 1840 ■ AGNÈS CUREL – Grande parade et grands frissons. Expériences du spectateur face aux spectacles forains au XIXe siècle ■ NATHALIE COUTELET – L’expérience partagée au café-concert du XIXe siècle ■ BARBARA T. COOPER – Franchir le «quatrième mur» par la parodie: le cas de Mathilde, drame de 1842 ■ MARIANNE BOUCHARDON – Les comédies de mœurs d’Alexandre Dumas fils et d’Émile Augier sont-elles des « drames absolus » ?



Analyses



■ DORSAF KERAANI – Modalités énonciatives entre monologue intérieur et polyphonie dans La Lézarde et Le Quatrième Siècle d’Édouard Glissant ■ RICCARDO BARONTINI – Du Mésolithique à l’Anthro- pocène. La fiction environnementale à l’épreuve de l’ imagination scientifique dans Doggerland d’Élisabeth Filhol

