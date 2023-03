Dés-appartenir: déjouer les propriétés par la marionnette (Lyon)

DÉS-APPARTENIR : DÉJOUER LES PROPRIÉTÉS PAR LA MARIONNETTE

Poétiques de la relation : CORPS – MARIONNETTES – MOTS

JEUDI 30 MARS 2023

Mairie annexe du 5e et Auditorium de Gadagne

Gratuit dans la limite des places disponibles

Sous l'impulsion de Renaud Herbin

Journée pensée et animée par Oriane Maubert.

Interventions de

Laurette Burgholzer, docteure, plasticienne

Hubert Colas, artiste

Pénélope Dechaufour, maîtresse de conférences

Rafi Martin, artiste

Ali Moini, artiste, chorégraphe, performeur

Vânia Vaneau, artiste

INTRODUCTION

en mairie annexe du 5e arrondissement, 5 place du petit collège

—

9H

Accueil

—

9H30

OÙ ME BLOTTIR

Performance de et avec : Mohammad Ali Mirzayee, Sepideh Esmaeilzadeh, Renaud Herbin et Nouri Talebzadeh.

Espace et marionnette : Céline Diez, Hélène Barreau et Arnaud Louski Pane

(20 min. environ)

Bercée par les sonorités du santûr (cymbalum iranien) de Nouri, la marionnette devient le lieu où se projette les récits de Mohammad Ali et de Sepideh. Miroir d'un soi-même qui semble se détacher, figure de la femme afghane ou iranienne devenue objet, elle incarne aussi l’endroit intime du réconfort nécessaire pour traverser la violence de l'Histoire.

TABLES-RONDES

à l’Auditorium de Gadagne, animées par Oriane Maubert

—

10H45 - 11H15

FORMES PLASTIQUES : CES CORPS QUI N’EN SONT PAS ?

Avec Laurette Burgholzer, Rafi Martin, Vânia Vaneau, Renaud Herbin et Oriane Maubert

Le partage de la scène avec la matière décentre la possession de l’espace par l’humain, redistribuant les jeux de force des corps en présence. Quel est ce corps en face qui n’en est pas un ? Comment modifie-t-il mes certitudes sur le monde ? mon rapport à l’autre, à moi-même ?

—

14H - 15H

L’ÉCHANGE : PLASTICITÉS RELATIONNELLES DU VERBE

Avec Pénélope Dechaufour, Hubert Colas, Renaud Herbin et Oriane Maubert

Comment le verbe, le texte, construit-il ou déconstruit-il des systèmes de domination, des échanges, des relations, et les exporte au-delà des corps de chair vers des entités de matière, anthropomorphes ou non, des allégories, des puissances ? Comment les puissant·es sont-ils désarçonnés ou renforcés par ces échanges ? Et quelles propriétés marionnettiques ces textes et leurs thématiques auraient-ils ?

—

15H30 - 16H30

GESTES : L’AUTRE QUI ME PARLE SANS UN MOT

Avec Ali Moini, Rafi Martin, Renaud Herbin et Oriane Maubert

La marionnette en miroir : cet être qui n’est pas moi et pourtant me ressemble. Quelles possessions par le geste, dans le silence, sont initiées ? Qu’apprend-on de soi, de l’autre en observant ?

SPECTACLE À 20H

LA VIE DES FORMES

Renaud Herbin et Célia Houdart - L'Étendue

Au TNG – Les Ateliers Presqu’île

Tarif réduit sur présentation d’un billet d’entrée à la Journée d’étude.

Durée : 30 min