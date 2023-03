Annales de l'Université de Craïova. XXVI, 1, Émotions, affectivité, sentiments : formes d’expression et effets de style

Revue Annales de l’Université de Craiova. Série Sciences philologiques - Langues et Littératures Romanes, XXVIe année, no1/2022, Émotions, affectivité, sentiments : formes d’expression et effets de style, Éditions Universitaria, Craiova, ISSN-L 1224-8150, ISSN 2601-9035



https://litere.ucv.ro/litere/sites/default/files/litere/Cercetare/Activitate%20stiintifica/Analele%20Facultatii%20de%20Litere/2022_llr_online.pdf



TABLE DES MATIÈRES



AVANT-PROPOS ................................................................................................................................................................................................................................................................ 9



DOSSIER THÉMATIQUE LINGUISTIQUE ET DIDACTIQUE

ÉMOTIONS, AFFECTIVITÉ, SENTIMENTS : FORMES D’EXPRESSION ET EFFETS DE STYLE



Ilona BĂDESCU, Daniela DINCĂ, Alice IONESCU

CONCEPTUALISATION DES ÉMOTIONS DANS LES LOCUTIONS SOMATIQUES. APPROCHE CONTRASTIVE ROUMAIN-FRANÇAIS ..................................13



Alice IONESCU

LES « COULEURS DES ÉMOTIONS » EN FRANÇAIS ET EN ROUMAIN.......................................................................................................................................................... 31



Nadia KRACHAI, Denis LEGROS

EFFETS DE LA CHARGE AFFECTIVE DES MOTS ET DE LA PRÉSENCE D’UNE ILLUSTRATION SUR LA LECTURE ET D’UN RÉCIT DE PRESSE DRAMATIQUE PORTANT SUR LES VIOLENCES SCOLAIRES ........................................................................................................................................................................................................... 46



Kamila OULEBSIR-OUKIL, Fadila OULEBSIR

LE MOUVEMENT DE PROTESTATION COMME LIEU DE CONSTRUCTION DU DISCOURS ÉMOTIONNEL DES ALGÉRIENS...................................................... 59



Marta TORDESILLAS

APPROCHES PHILOSOPHIQUES ET LINGUISTIQUES DU SENS : LES ÉMOTIONS .....................................................................................................................................78



Mengyang YU

CH’I ET L’EXPRESSION DES ÉMOTIONS EN CHINOIS.......................................................................................................................................................................................... 97



DOSSIER THÉMATIQUE LITTÉRATURE

ÉMOTIONS, AFFECTIVITÉ, SENTIMENTS : FORMES D’EXPRESSION ET EFFETS DE STYLE



Paul Matei Christian BOTEZ

PLAISIR ET BONHEUR DANS LA PEAU DE CHAGRIN......................................................................................................................................................................................... 115



Hayatou DAOUDA

PEUR ET COEXISTENCE SOCIALE DANS LA PEUR ET VINGT-QUATRE HEURES DE LA VIE D’UNE FEMME DE ZWEIG STEFAN ............................................128



Camelia MANOLESCU

LES ÉMOTIONS D’EMMA BOVARY .......................................................................................................................................................................................................................... 138



Alain VUILLEMIN

LA DOULEUR DANS MÉMORIAL POÉTIQUE (1945-1972) DE LUBOMIR GUENTCHEV......................................................................................................................... 155



DOSSIER VARIA



Anda RĂDULESCU

CASTIGAT RIDENDO MORES - ANALYSE DE L’HUMOUR NOIR DE LA PRESSE ROUMAINE SUR NOS POLITICIENS PENDANT LA QUATRIÈME VAGUE PANDÉMIQUE ...................................................................................................................................................................................................................................................................173



COMPTES RENDUS CRITIQUES

(livres, volumes collectifs, revues, thèses)



Livres



Alice IONESCU

INTRODUCTION À LA PRAGMATIQUE. L’ÉTUDE DU LANGAGE COMME MOYEN D’ACTION ET DE COOPÉRATION ENTRE LES HUMAINS (Daniela DINCĂ)..................................................................................................................................................................................................................................................................................189



Volumes collectifs



Patrick VOISIN, Amel MAAFA (dir.)

RELIRE RACHID MIMOUNI, ENTRE HIER ET AUJOURD’HUI (FAOUZIA BENDJELID)................................................................................................................................192



Cristiana PAPAHAGI (coord.)

DISPARITIONS, EFFACEMENTS, OUBLIS DANS LES LANGUES ROMANES, ROMANIA CONTEXTA (II) (Alice IONESCU)........................................................... 197



Muguraș CONSTANTINESCU, Daniel DEJICA, Titela VÎLCEANU (coord.)

O ISTORIE A TRADUCERILOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ – SECOLUL AL XX-LEA (ITLR) (Cecilia Mihaela POPESCU)............................................................................. 201



Elena PÎRVU (coord.)

STUDIA LINGUISTICA ET PHILOLOGICA. IN HONOREM. Prof.univ.dr. DOINA NEGOMIREANU (Cristiana-Nicola TEODORESCU) ......................................206



Mirela-Cristina POP, Mounia TOUIAQ (coord.)

DICTIONNAIRE CONTEXTUEL DE MÉTAPHORES DE L’AUTOMOBILE (Cristiana-Nicola TEODORESCU)..........................................................................................208



Revues



REVUE ROUMAINE D’ÉTUDES FRANCOPHONES HYBRIDITÉ ET MÉTAMORPHOSES (Rodica CONSTANDA) ..............................................................................211



MERIDIAN CRITIC, ANNALS « ȘTEFAN CEL MARE » UNIVERSITY OF SUCEAVA, PHILOLOGY SERIES no. 2/2021 (VOLUME 37) FEMEI ȘI CARIERE/WOMEN AND CAREERS/FEMMES ET CARRIÈRES/FRAUEN UND KARRIEREN (Valentina RĂDULESCU)…………………………………………..................215