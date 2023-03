Catherine Colomb, Les esprits de la terre

Les esprits de la terre raconte la spoliation – matérielle et affective – d’un personnage, César, héritier indésirable et marginal d’une lignée de propriétaires terriens vaudois. En face de lui, sa terrible belle sœur, « Madame », qui règne sur le château familial au bord du Léman, incarne l’avidité et la soif de pouvoir. Ce duel où interviennent de nombreuses autres figures, tantôt veules, tantôt aimantes, est retracé dans un récit envoûtant à la composition audacieuse, où le grotesque alterne avec des moments de grand lyrisme.

Initialement publié dans dans la collection « Poche Suisse » de L’Âge d’Homme en 2002, ce titre fait ici l'objet d'une nouvelle édition annotée, accompagnée d’une préface inédite d’Anne Lise Delacrétaz.