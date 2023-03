Virginia Woolf, De la lecture et de la critique suivi de Les fruits étranges et brillants de l'art (éd. et trad. Sylvie Durastanti)

Jane Austen, Charlotte et Emily Brontë, Katherine Mansfield et Dorothy Richardson osèrent tour à tour entrer en un jardin interdit, afin de cueillir à l’arbre de la connaissance les fruits étranges et brillants de l’art.

Leurs oeuvres offrent, telle la grenade, sous une écorce parfois âpre, une chair douce et succulente emprisonnant en grains transparents la quintessence même de la vie ensoleillée, la substance sublimée de l’expérience.

Les essais réunis en ce recueil attestent qu’outre une grande romancière, Virginia Woolf fut aussi la plus brillante des pamphlétaires et la lectrice idéale de toutes celles qui cherchèrent un autre phrasé plus androgyne que féminin.

Table des matières

DE LA LECTURE & DE LA CRITIQUE

Préface

de la lecture

de la critique



LES FRUITS ÉTRANGES ET BRILLANTS DE L’ART

Première partie

Les femmes et la fiction

Les femmes et le temps libre

Le statut intellectuel des femmes

Professions féminines

Hommes et femmes

Romancières

Indiscrétions



Deuxième partie

La duchesse de newcastle (1624 (?)-1674)

Aphra Behn (1640-1689)

Eliza Haywood (1693-1756)

Mary Wollstonecraft (1759-1797)

Exercices de style

Jane Austen (1775-1817)

Pèlerinage à Haworth

« Jane Eyre » et « les hauts de hurlevent »

Elisabeth Barrett Browning (1806-1861)

Elisabeth Gaskell (1810-1865)

George Eliot (1819-1880)

« Je suis Christina Rossetti » (1830-1894)

Mary Augusta Ward ou le compromis (1851-1920)

Ella Wheeler Wilcox (1850-1919)

Olive Schreiner (1855-1920)

Katherine Mansfield (1890-1923)

Dorothy Richardson (1873-1957)

Marie de Roumanie (1875-1938)



Postface de Michèle Barrett

Lire un extrait ou l'écouter sur le site de la maison d'édition...