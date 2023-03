Dominique Billy

La Conquête du Parnasse par Tristan Corbière

Paris, Classiques Garnier, Études romantiques et dix-neuviémistes, 2023

Ce livre offre une étude philologique du texte de Corbière, de sa ponctuation, de son orthographe et des diverses caractéristiques typographiques des Amours jaunes au regard des pratiques contemporaines. On y met en valeur l'influence positive de Murger et négative de Lamartine et celle de la poésie romantique et parnassienne sur la versification de Corbière.

