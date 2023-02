Scritture e linguaggi dello sport (Ecritures et langages du sport), n° 1, 2022

La revue internationale de littérature Scritture e linguaggi dello sport, dirigée par Alberto Brambilla et publiée par l'éditeur Fabrizio Serra, a commencé à paraître en 2022 (http://www.libraweb.net/riviste.php?chiave=157&h=430&w=300). Elle accueille des articles en italien, en français, en anglais et en espagnol consacrés à la représentation littéraire des événements et des protagonistes du sport et plus largement à l'imaginaire sportif dans la littérature. Les articles sont soumis à la procédure de double blind peer review.

Sommaire

Premessa;

Alberto Brambilla, Sport e scritture. Appunti per una mappa otto-novecentesca;

Angelo Colombo, La «mole» e il «vigor». Volgarizzamenti tirtaici e laconofilia giacobina di Luigi Lamberti;

Elena Ogliari, Narrating a new, old Ireland at the Tailteann Games: between body and cultural politics;

Sergio Giuntini, Scrivere di atletica: un percorso bibliografico;

Giuseppe Traina, Racconti fantastici di sport: note su un’antologia;

Simone Bionda, Il Giro delle Fiandre di Giorgio Orelli;

Paolo Briganti, Baricco e il rugby. Spettacolo, straniamento e ‘cuore’ delle cose;

Marco Menato, Notizie sull’Archivio di Vittorio Varale; Indice dei nomi.