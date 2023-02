Nicholas Cotton, Penser la "pervertibilité". Avec Jacques Derrida

Peut-on seulement penser une éthique de la perversion ? Tout est problématique dans cette question, à commencer par le mot « perversion » lui-même qui ouvre, dès lors qu’on l’évoque, un espace sémantique trouble aux frontières incertaines. L’idée de « pervertibilité », relancée ici dans le sillage du philosophe Jacques Derrida, pourrait bien déjouer ces équivoques. Au confluent de la littérature, de la philosophie et de la psychanalyse, cet ouvrage s’attache à montrer l’importance de cette notion chez Jacques Derrida et à retracer les moments qui en constituent une sorte d’impensé. À cette fin, l’auteur entreprend une enquête au plus près des textes et de la pensée du philosophe, soutenue par une approche pluridisciplinaire qui permet d’en cerner l’évolution dans la seconde moitié du XXe siècle, tout en respectant l’exigence de complexité et d’inventivité de ce qu’on appelle « déconstruction ». En mettant de l’avant une conception renouvelée du texte littéraire, ce livre ne cherche pas à faire l’apologie de propriétés prétendument subversives de la littérature, mais il contribue à ce que soient mieux compris des dispositifs « pervers » de la pensée philosophique et des gestes concrets d’écriture.

Nicholas Cotton, titulaire d’un doctorat en littératures de langue française de l’Université de Montréal, est enseignant-chercheur en littérature au Collège Édouard-Montpetit. Il travaille à l’édition des séminaires de Jacques Derrida dont il a coédité les deux volumes du séminaire Le parjure et le pardon (Seuil).

Table

Avant-propos : Lire (avec) Derrida : courir le risque de prendre la chance 13

Introduction : « Ce texte qui ne s’arrive jamais » 19

Derrida, pervers ? 22

La déconstruction, perverse ! 26

Une structure intraitable 29



– I –

Sur la notion de « pervertibilité »



Chapitre 1 : Le problème de la « pervertibilité » dans la philosophie de Derrida 37

Sur les notions historiques de perversité et perversion 38

De la « pervertibilité » 52

Sur trois reprises de la notion de pervertibilité : Poché, De Vries, Michaud 55

Éléments pour une dé-finition in(dé)terminable de la « pervertibilité » 63

L’hypothèse radicale d’une pervertibilité « structurelle » 74



Chapitre 2 : Pervertibilité et psychanalyse : l’un dans l’autre 85

Perversion et psychanalyse : le cas de la Verleugnung 87

De la structure perverse 92

De la structure « couple pervers » 99

Des couples pervers : psychanalyse et déconstruction, Lacan et Derrida 101

The Purloined Letter 106

Lacan et Derrida : de couple pervers à odd couple 115

Une histoire de pair(e)s et d’impairs 118



Chapitre 3 : À la lettre : usages et invention d’un lexique 133

Sur le lien intime entre « pervertibilité » et hospitalité (suite) 135

Conditions d’apparition du vocable « pervertibilité » 142

Le probleme de la genese… et De la grammatologie 150

Se méfier des mots et de leurs effets pervers 157

Trahir la langue ou la « perversion poétique de la philosophie » 167



– II –

La pervertibilité mise en œuvre



Chapitre 4 : Visages de la pervertibilité 181

La « méchance insignifiante du mal » 183

Quelque chose qui tourne mal : le code et l’aléa 186

Altérité radicale et auto-immunité 193

La métaphore bio-logique du virus 198

L’insulaire singularité du multiple 202

De la pervertibilité comme parasito-logique 211

De la littérature, innocente ou perverse : qu’elle se parasite peut-être elle-même 218



Chapitre 5 : Un autre « maître du perverformatif » 233

De la performativité à la perverformativité : sur quelques failles 235

Du cadre à la lettre : (P/p)lato(n) 242

Perverformativité : pistes de réflexion 248

Inversions et transgressions : Derrida en « maître » du « perverformatif » 256

Derrida[s], l’écriture, la littérature : devant la loi 261

Éthique et politique du perverformatif 273



Chapitre 6 : Oscillation : sur trois (+ n) dispositifs pervers 283

Des dispositifs textuels pervers 284

Polylogues : un dispositif pluralisant la voix 290

L’exemple de Feu la cendre 298

Circonfessions : se lire comme un autre 306

Glas : du statut de l’oscillation au parjure, peut-etre 322



Conclusion : Contresigner, contrefaire, contredire 335

Penser la pervertibilité 343

Post-scriptum 350



Bibliographie 353

Remerciements 383

Liste des reproductions 385

Index 387

