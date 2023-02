Afrique et utopie (Toulouse)

L'équipe de la structure fédérative de recherche en études africaines de l'Université de Toulouse organise la première séance 2023 de son séminaire "Les Afriques au pluriel" le vendredi 24 février de 9h à 12h30 dans l'amphi F417 de la Maison de la recherche de l'Université de Toulouse - Jean Jaurès.



La séance est intitulée « Afrique et utopie » et comportera des présentations des quatre membres de l'équipe organisatrice du séminaire pour l'année 2023.



Programme :



09h-09h15 : présentation du séminaire et introduction à la séance.



09h15-09h45 : « Qu’est-ce que l’Afrique ? »

Salim Abdelmadjid, maître de conférences, département de philosophie, Université Toulouse - Jean Jaurès, ERRAPHIS.



09h45-10h15 : « Modèles et utopies des découpages en Afrique : perspectives croisées Mali-Sénégal »

Stéphanie Lima, maîtresse de conférences, département de géographie, Institut national universitaire Champollion, LISST-CERS.



10h15-10h45 : discussion.



11h-11h30 : « Rouge impératrice, de Léonora Miano : une anticipation paradoxale du futur de l'Afrique »

Pierre Soubias, maître de conférences, département de lettres modernes, cinéma et occitan, Université Toulouse - Jean Jaurès, LLA-CREATIS.



11h30-12h : « Afrique du Sud et utopie - une lecture de L’Année du lion, de Deon Meyer »

Mathilde Rogez, maîtresse de conférences, département d’études du monde anglophone, Université Toulouse - Jean Jaurès, CAS.



12h-12h30 : discussion.