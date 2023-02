Modèles et antimodèles du chevalier entre histoire et fiction (Lausanne)

Modèles et antimodèles du chevalier entre histoire et fiction





Vendredi 24 mars 2023



Université de Lausanne, Anthropole 2120







09h00: Introduction



09h15: Constance Carta (Université de Genève), L’écrit au service de la vie chevaleresque : modèles littéraires et normes de comportement dans l’Espagne médiévale



09h45: Nicola Morato (Università di Bergamo), «Armes et amours» entre France et Italie (XIIIe-XVIe siècle). Transformations littéraires d’une devise



10h15: Pause



10h45: Jonathan Dumont (Institut für Mittelalterforschung - Österreichische Akademie der Wissenschaften, Vienne), Héroïser la dynastie dans la littérature curiale bourguignonne et française (XVe- XVIe)



11h15 : Discussion animée par les étudiant.e.s



12h15: Repas



14h00 : Alain Corbellari (Université de Lausanne), Preux chevalier ou traître de mélodrame? La fortune contrastée d’Oton de Grandson dans l’historiographie et la littérature modernes