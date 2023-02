Histoires Littéraires n° 90: "La presse en trompe-l'oeil" (P. Aron & J.-D. Wagneur)

Revue Histoires Littéraires n° 90

Avril-mai-juin 2022

Sommaire:

Éditorial

Julien Bogousslavsky : L’exemplaire de Lou Andrea-Salomé du Rodin de Rainer Maria Rilke et l’apologie des « Choses » (die Dinge)

Dossier dirigé par Paul Aron & Jean-Didier Wagneur :

La presse en trompe-l’œil. Imitations, détournements, mystifications

Introduction

Jean-Didier Wagneur : Les miroirs carnavalesques du petit journal

Paul Aron : Le journal imité, vecteur des polémiques politiques

Marie-Eve Thérenty : Journaux imités en régime post-moderne. Du pastiche pointu au parodique généralisé Actuel, Jalons, Le Gorafi

Satire et parodie 2.0. Rencontre avec Sébastien Liébus

Le quotidien d’un collectionneur de journaux. Rencontre avec Benoît Prot

Anthony Glinoer : Les discours des éditeurs (3). Entretiens et enquêtes

Lecture, lectures : Olivier Barrot, Cami (1884-1958)

Chronique des ventes et des catalogues

En visite

Entretien. Des livres et des lettres : les écrivains bibliophiles au XIXe siècle (entretien avec Marine Le Bail, par Émilien Sermier)

Comptes rendus