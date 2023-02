La performance au prisme des arts et du langage (Metz)

La performance au prisme des arts et du langage

Journée d’étude 9 mars 2023

Université de Lorraine, Campus Saulcy Metz et FRAC Lorraine



Par la mise en dialogue entre chercheur·es en sciences humaines et sociales et artistes plasticien·nes reconnu.es dans leurs domaines de spécialité, il sera proposé une approche interdisciplinaire à la performance en tant que genre artistique et en tant que pratique langagière. Cette perspective permet à la fois de considérer les pratiques artistiques au prisme du matériau langagier et d’appréhender le langage en tant que matière plastique et esthétique.

Programme



Matin, Campus Saulcy, salle Ferrari



9 H 30 : présentation de la journée d’étude - Luca Greco (Crem, Université de Lorraine)

9 H 45 - 10 H 30 : Pièces de conversation ; art, langage et soin - Ophélie Naessens (Crem, Université de Lorraine)

10 H 30 - 11 H 15 : Entre désignation et remplacement des expôts : le langage dans les visites-performances - Clémence Canet (Teamed, Université de Lille)

11 H 15 - 11 H 25 : pause café

11 H 25 - 12 H 10 : Décrire, transcrire, instruire: à propos des instructions d'artistes - Yaël Kreplak (Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne)



12 H - 14 H : pause repas



Après-midi, Frac Lorraine



14 H 30 - 15 H : Présentation du travail de Olivier Boréel et Perrine Mornay (Collectif Impatience)

15 H - 15 H 30 : Performance « Lumen texte » (Olivier Boréel, Perrine Mornay)

15 H - 15 H 30 : Discutant : Antoni Collot (Crem, Université de Lorraine)

15 H 30 - 15 H 45 : Pause

16 H - 16 H 30 : Table ronde conclusive avec tous·tes les participant·es

16 H 30 - 18 H : Visite des expositions temporaires du Frac